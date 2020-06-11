Melih Gökçek, Mansur Yavaş için yapılan anketin sonuçlarını paylaştı
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Melih Gökçek, Mansur Yavaş için yapılan anketin sonuçlarını paylaştı

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yvaş için yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Gökçek'in paylaştığı ankette göre; "Yarın seçim olsa Mansur Yavaş'a oy verir misin?" sorusuna yüzde 53'lük kesim "Hayır" yanıtını verdi.

Melih Gökçek, Mansur Yavaş için yapılan anketin sonuçlarını paylaştı
11.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:57

Son dönemlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik sert eleştirileri ile gündeme gelen Melih Gökçek, şimdi de bir anket şirketinin yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

YÜZDE 53'LÜK KESİM "TEKRAR OY VERMEM" DEDİ

Yapılan ankette vatandaşlara "Yarın seçim olsa Mansur Yavaş'a yeniden oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 53,3'ü "Hayır" yanıtını verirken, yüzde 38,1'lik kesim de Yavaş'ı başarılı bulduğunu ifade etti.

Melih Gökçek, Mansur Yavaş için yapılan anketin sonuçlarını paylaştı

"ANKARALI GÜVENİNİ KAYBEDİYOR"

Gökçek, bu araştırmayı "Ankaralı gün geçtikçe Mansur Yavaş'a güvenini kaybediyor" notuyla paylaştı. Gökçek'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

Politika Manşet

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