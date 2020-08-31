Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
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FLASH HABER: Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı

Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, camide TikTok videosu çekip uygunsuz sözler söyleyen bir kadının videosunu paylaştı "Bu şerefsizi bilen adresini yazsın" dedi.

31.08.2020 15:46 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:58

Melih Gökçek, camide TikTok videosu çeken ve videoda uygunsuz sözler söyleyen bir kadını paylaştı. Gökçek tweetinde "Bu şerefsizi bilen adresini yazsın, savcılığa verelim" ifadelerini kullandı.

KADIN KENDİNİ SAVUNDU

Söz konusu kadın daha sonra yeni bir video çekerek şu sözlerle kendini savundu "Bana bakın sözde Müslümanlar siz kimsiniz ya? Ben sadece bir hata yaptım, tamam yapmamalıydım ama kötü bir amaçla yapmadım. Orada espri yerini bulur diye düşündüm. Siz Müslümansınız, beni eleştirenlersiniz cami için yer bağışladınız mı? Ben camiye 500 metrekare yer bağışladım, siz ne yaptınız. Anca boş boş konuşun."

Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı

GÖKÇEK DE CEVAP VERDİ

Melih Gökçek, kadının açıklama videosunu paylaşıp bu defa "Camide şarkı söyleyen kadın. Cürete bak, bir de posta koyuyor, bu haysiyetsize hesap sorulmayacak mı? yazdı.

Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Haber Yorumları (3)
KUNTAKİNTE: Kadinin muhtemelen akil sagligi yerinde degil ama melihe noluyorki belediyeyi kaybetti issiz kaldi can sikintisindan bunlarlami ugrasiyor :))
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MANER: Tebrikler Melih Gökçek
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YARCAN: aga senden anka park hesabı sorulmamış bırak camide şarkıyı , türküyü sen önce 1 milyar dolar nerede ona bi açıklık getir. bırak hedef saptırmayı. . .
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