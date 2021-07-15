Melih Bulu görevden alındığına ilişkin karar için "Yalan haber" dedi, paylaşımı kısa süre sonra sildi
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Melih Bulu görevden alındığına ilişkin karar için "Yalan haber" dedi, paylaşımı kısa süre sonra sildi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınan Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan kararının ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla önce haberin asılsız olduğunu iddia etti sonra kararın gerçek olduğunu anlayınca yaptığı paylaşımı sildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine seçimle değil atamayla geldiği için aylardır öğrenci ve akademisyenlerin protestosuna maruz kalan Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alındı.

HABERİN ASILSIZ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

194 gün görevde kalabilen Melih Bulu'nun atama kararının ardından yaptığı paylaşım ise sosyal medyada gündem yarattı. Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan görevden alınmasına ilişkin kararın ardından Instagram hesabından haberin asılsız olduğunu öne sürdü.

Melih Bulu görevden alındığına ilişkin karar için 'Yalan haber' dedi, paylaşımı kısa süre sonra sildi

KARARIN GERÇEK OLDUĞUNU ANLADI

Bulu, daha önce hakkında çıkan istifa haberlerini yalanlarken söylediği "Peki bundan şeyin haberi var mı, mesela benim" yazdığı postuna göndermede bulunarak "Hakkımda şu an Twitter gündeminde olan konuya cevabım yine eskiden çıkan asılsız haberle aynıdır" dedi.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Görevden alındığına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan kararın gerçek olduğunu kısa sürede anlayan Bulu, paylaşımını sildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada gündem oldu
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada gündem oldu
Melih Bulu görevden alındığına ilişkin karar için 'Yalan haber' dedi, paylaşımı kısa süre sonra sildi
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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