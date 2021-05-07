Melek Mosso kimdir? Melek Mosso kaç yaşında? Melek Mosso aslen nereli?

Ses tonu, farklı tarzı, coverladığı şarkılarla bir anda dikkatleri üzerine çeken Melek Mosso hayranları tarafından merak konusu oldu. Peki, Melek Mosso kimdir, kaç yaşındadır, gerçek ismi nedir? İşte, ayrıntılar

Ses tonu, farklı tarzı, coverladığı şarkılarla bir anda dikkatleri üzerine çeken Melek Mosso hayranları tarafından merak konusu oldu. Peki, Melek Mosso kimdir, kaç yaşındadır, gerçek ismi nedir? İşte, ayrıntılar

MELEK MOSSO KİMDİR?

Melek Mosso, 11 Kasım 1988'de Kayseri'de doğdu. Melek Mosso, 9 yaşında bağlama çalmaya başlayarak müziğe başlamıştır. Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenimini tamamladıktan sonra üniversiteyi, Adnan Menderes Üniversitesi – Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamladı.

Grundig Türkiye firmasının düzenlediği şarkı yarışmasında jüri özel ödülünü kazanmayı başardı ve Akustikhane stüdyolarında kayıt şansını elde etti. Akabinde Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasına katıldı.

Fenomen dizi Çukur'un dizi müziği "Hiç Işık Yok" şarkısıyla da dikkatleri üzerine çeken Melek Mosso, şarkıları yorumlama şekli, farklı tarzı ve ses tonuyla dikkat çekiyor.