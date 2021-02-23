Melda Onur kimdir? Melda Onur nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Melda Onur'un hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Melda Onur geliyor. Melda Onur'un hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Melda Onur kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, görevi ne, nerede çalışıyor? Tüm bilgiler haberimizde.

Melda Onur'un hayatı, biyografisi ve mesleği merak edilmektedir. Peki, Melda Onur kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç?

MELDA ONUR KİMDİR?

Melda Onur, (d. 20 Temmuz 1964, Eskişehir), Türk gazeteci, iletişimci ve CHP İstanbul Milletvekili.

Melda Onur doğum tarihi : 20 Temmuz 1964

Melda Onur kaç yaşında : 56 yaşında

Melda Onur mesleği ne : Gazeteci

Melda Onur nereli : Eskişehir

Marmara Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 1989 yılında gazeteciliğe başladı ve Show TV, Kanal D, Star TV ve Akşam gazetesinde çalıştı.

Bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi olan Onur, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de bulundu. TBMM 24. dönem İstanbul Milletvekili olarak seçildi.