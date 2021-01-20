Melanie Trump, Beyaz Saray'a böyle veda etti: First Lady'niz olmak en büyük onurdu
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Melanie Trump, Beyaz Saray'a böyle veda etti: First Lady'niz olmak en büyük onurdu

20.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:11

ABD'de görevi bırakmasına saatler kala Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı. Kendileri için planladığı 'veda töreni' için Joint Base Andrews askeri havalimanına ulaşan Trump ailesi veda konuşması yaptı. Trump'ın daveti ile kürsüye çıkan Melanie Trump, "First Lady'niz olmak en büyük onurdu. Sevginiz ve desteğiniz için teşekkürler" dedi.

ABD'de Joe Biden'ın yemin töreniyle beraber görevi bırakmasına saatler kala Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'dan son kez ayrıldı. Başkanlık helikopteri Marine One ile eşi Melania Trump'la beraber Beyaz Saray'dan ayrılan Trump'ın, kendisi için planladığı 'veda töreninin' yapılacağı Maryland eyaletinde yer alan Joint Base Andrews askeri havalimanına ulaştı.

"BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNECEĞİZ"

Askeri üste Trump'ı destekçilerinin oluşturduğu kalabalığın yanı sıra kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'in de aralarında olduğu aile üyeleri karşıladı. "Muhteşem bir dört yıl geçirdim" diyen Trump, "Biz sıradan bir yönetim değildik. Bir şekilde geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

"FİRST LADY'NİZ OLMAK BÜYÜK ONURDU"

Donald Trump konuşmasının arasında mikrofonu Melanie Trump'a devretti. Melanie, "First Lady'niz olmak en büyük onurdu. Sevginiz ve desteğiniz için teşekkürler. Dualarım her zaman sizinle olacak. Tanrı sizi, ailelerinizi ve bu ulusu korusun." ifadelerini kullandı.

Melanie Trump, Beyaz Saray'a böyle veda etti: First Lady'niz olmak en büyük onurdu
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