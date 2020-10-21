Melania Trump, eşi Donald Trump'ın seçim mitingine katılamayacak
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Melania Trump, eşi Donald Trump'ın seçim mitingine katılamayacak

21.10.2020 08:16 | Son Güncelleme: 21.10.2020 08:19
Melania Trump, eşi Donald Trump'ın seçim mitingine katılamayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın mitingine eşi Melania Trump, devam eden öksürüğü nedeniyle katılamayacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mitingine eşi Melania Trump, devam eden öksürüğü nedeniyle katılamayacak.

ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte koronavirüse (Covid-19) yakalanan Melania Trump'ın sözcüsü, First Lady'nin durumunun iyiye gittiğini, ancak öksürüğünün devam ettiğini gerekçe göstererek eşi Donald Trump'ın seçim mitingine katılamayacağını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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