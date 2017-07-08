Melania Trump Elbisesi İle G20 Zirvesinde Göz Kamaştırdı.

Amerika'da popülerliği günden güne yükselen Melania Trum G20 zirvesinde lider eşleri için verilen programa katılan programa katılan Melania Trump şıklığı ile gözz kamaştırdı.

Trump giydiği gri elbisesinin üzerine omuzlarına attığı kırmızı ceketi ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

Melania'nın ayrıca diğer lider eşleri ile samimi bir şekilde sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Amerika'da yapılan bir ankete göre Melenia'nın popüleritesi son bir ayda yakşalık yüzde on dört artık ve artmaya devam ediyor.