Melami "Söyleyeceklerimi içimde tutamaz oldum"

Aslında sizi dansçı olarak tanıyoruz; rap yapmaya nasıl karar verdiniz?

Rap her zaman en çok dinlediğim müzik türü oldu. Uzun yıllar sıkı bir rap müzik takipçisi oldum. Ama icra etmeyi uzun zamanlar düşünmemiştim, ilk beste denemelerimi üniversite yıllarında yapmaya başladım. Sanırım yaşım ilerledikçe, söyleyeceklerimi içimde tutamaz oldum. Rap kendini ifade etmenin en rahatlatıcı yollarından birisi bence. Sahne adınızı "Melami" olarak değiştirdiniz… Nedir anlamı "Melami"nin?

Her zaman dışarıdan "havai, hoppa, gamsız" gibi görülen ama içerisinde derinlikli konuları düşünen birisi oldum. Aslında rap bu derin düşüncelerimi ifade etmek için kullandığım bir sanat. Melamiler, herkesin kendi Tanrı inancını bulmasını destekleyen, dışarıdan nasıl göründüğünün bir önemi olmadığını, gerçek anlamın içimizde yattığını savunan kişiler. Bu görüşü kendime yakın bulduğum için, mahlasımı Melami olarak değiştirdim.

"HER ZAMAN SOKAKTAN İLHAM ALDIM"

İlk tekli çalışmanız O.G oldu… O.G bize ne anlatmak istiyor?

O.G bir rapçi olarak duruşumu özetleyen, rap kariyerimin bugünü ve yarınına fener tutan bir şarkı. İlk tekli çalışmam olduğu için insanların Melami'yi biraz olsun tanıyıp, anlamaları yönünde onlara ipucu verecek bir çalışma olmasını istedim. Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları mezunusunuz; sahneden sokağa inmeye nasıl karar verdiniz? Sonuçta rap, bir sokak sanatı….

Sanırım sokakta büyüyen son neslin temsilcilerindenim. Her ne kadar uzun yıllar sahne sanatçısı olarak çalışsam da sokak her zaman ilham aldığım beslediğim yer oldu. "Street art Istanbul" festivalinin yardımcı koordinatörü olarak iki sene çalıştım, çeşitli sokak gösterilerinde yer aldım. Sokak ve Hip Hop kültürü her zaman hayatımda vardı yani. O yüzden sahneden sokağa inmedim, sokaktan sahneye çıktım, şimdi her yerdeyim diyebiliriz.

"Notre Dame'ın Kamburu", "Madagascar Live" gibi büyük müzikallerde rol aldınız. O deneyimlerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Sahne sanatları alanında benim için müzikallerin yeri apayrı. Dansın, dramanın ve müziğin buluştuğu inanılmaz bir sanat. O yüzden içerisinde bulunduğum her müzikal deneyimi benim için çok değerli ve heyecanlı tecrübelerdi. Aynı zamanda yurt içi ve yurt dışında pek çok turne yapmama vesile oldu. Pek çok farklı sahnede performans sergiledim ve çok sayıda değişik kültürden seyirci ile buluşma şansı yakaladım. Kendimi, dünyayı ve insanı anlamak adına çok değerli anılar biriktirdim bu müzikaller sayesinde.

"DANS HEP HAYATIMDA OLACAK"

Sahnede dans etmeye devam edecek misiniz?

Son zamanlarda müzik ile ilgili çok fazla yeni proje ile ilgili çalışıyorum ve bu zamanımın çoğunu alıyor. Malum pandemi dolayısı ile hali hazırda bir sahne projesi de yapılamıyor. Hayat normale dönmeye başladığında, yeniden sahneye çıkmak istiyorum ama bunun kendi konserlerim olmasını umuyorum. Yani dans etmeye devam edeceğim ama bu konserlerimde kendi şarkılarım eşliğinde ettiğim danslar olacak. Kendi dans okulunuz da var; orada neler yapıyorsunuz?

2019 yılının son çeyreğinde tecrübelerimi paylaşmak, herkesin gönlünce dans edebilmesine yardımcı olmak için "Create Your Dance"i kurdum. Pek çok atölye çalışması ve eğitimler planladık, fakat pandemi dolayısı ile yüz yüze eğitimler sekteye uğradı. Su anda eğitimlerimiz online olarak devam ediyor, yakın zamanda Youtube kanalımız yayına girecek oradan da dans ve hareket ile ilgili içeriklerimize ulaşılabilecek. Pandemi sonrası yüz yüze eğitim ve programlarınız ile hız kesmeden dans etmeye, ettirmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim röportaj için; eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?

Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde yeni şarkılar ve projelerle, kulaklık ve hoparlörlerinizde, olmaya devam edeceğim. Çalışmalarımı merak edenler tüm dünyada, tüm dijital platformlardan şarkılarıma ulaşabilirler. Sağlıkla ve Hip Hop'la kalın!

Kaynak: Hürriyet