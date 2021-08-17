Meksikalı yönetmen Michel Franco'ya "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü verildi
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Meksikalı yönetmen Michel Franco'ya "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü verildi

Meksikalı yönetmen Michel Franco'ya 'Saraybosna'nın Kalbi' ödülü verildi
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Bosna Hersek'te bu yıl 27'ncisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) kapsamında, Meksikalı yönetmen Michel Franco'ya "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü takdim edildi.

Bosna Hersek'te bu yıl 27'ncisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) kapsamında, Meksikalı yönetmen Michel Franco'ya "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü takdim edildi.

Franco, festival kapsamında verilen ödüle geçen yıl layık görülmüş ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ödülünü alamamıştı.

Yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını Franco'nun üstlendiği 2020 yapımı New Order filminin festivalin 5'inci gününde sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Franco, filmin gösterimi öncesinde Ulusal Tiyatro binası önündeki kırmızı halıda boy göstererek hayranlarıyla buluştu.

Bu yılki festivalde 47 film yarışıyor

Bu yıl 27'nci kez sinemaseverlere kapılarını açan SFF'de, "Saraybosna'nın Kalbi" festival ödüllerini almak için 4 kategoride toplam 47 film yarışıyor.

"Uzun metrajlı" film kategorisinde 9, "kısa film" kategorisinde 10, "belgesel film" kategorisinde 16 ve "öğrenci filmleri" kategorisinde 12 film yer alırken, 18 filmin dünya prömiyeri, 3 filmin uluslararası, 1 filmin Avrupa, 24 filmin bölgesel ve bir filmin de Bosna Hersek prömiyeri gerçekleştirilecek.

"Belgesel film" kategorisinde Türkiye yapımı "Yaramaz Çocuklar" filminin yer aldığı festivalin jüri başkanlığını ise "Quo Vadis, Aida"nın başrol oyuncusu Jasna Djuricic üstleniyor.

Bosna'daki savaşın (1992-1995) izlerini silmek, başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenmeye başlayan SFF, 27 yıllık sürede dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

Festivale bugüne kadar Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig, John Malkovich, Morgan Freeman, Gerard Depardieu ve Nuri Bilge Ceylan gibi dünyaca ünlü birçok isim katıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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