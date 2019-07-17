Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanan Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin "El Chapo" Guzman, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanan Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin "El Chapo" Guzman, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

61 yaşındaki El Chapo, eroin ve kokain dağıtımı yapmak, kara para aklamak, kaçak silah bulundurmakla suçlanıyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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