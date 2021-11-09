Meksika, Kovid-19'u tespit etmek için köpekleri eğitiyor

The Conacyt's Frontiers of Science, Cinvestav Merida ve Obi-K19 Köpek Okulu, muhtemel Kovid-19 taşıyıcılarını tespit etmeleri için köpek eğitimi üzerine ortak bir proje üzerine çalışıyor. Köpekler, Kovid-19 hastalarının terine entegre olan uçucu bileşikleri tespit etmek için eğitildi.

Cinvestav Merida araştırma enstitüsünde çalışmalarını sürdüren Victor Manuel Vida "Bu harika, çünkü düşünün, eğer bir 'kasırga' çıkarsa, ve 'sığınaklara' giderecek insanlar olursa, onlara o saniyede test yapamazsınız. Yapabileceğiniz şey, bir köpekle hasta olanlarla sağlıklı olanları, okullarda, fabrikalarda, mağazalarda ayırmak. Bu harika olurdu." dedi.

Obi K-19 Direktörü ise "Bu, hastadan alınan pozitif bir lamel. Köpeğin koklaması için bir konteynere konuyor. Bir diğerine pozitif testler ve negatif maske koyuyoruz ve köpek gidip hangisinin pozitif olduğunu bize gösteriyor. " ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar köpeklerin ter örnekleri ve ağız bezlerinde yüzde Kovid-19'u 71 ila 85 arasında bir etkinlik oranıyla tespit ettiği kanıtlandı.

Xinhua - Son Dakika Haberleri

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