Meksika hükümeti, devletin 33 jet ve 39 helikopterini açık artırma ile satışa çıkarıyor
Meksika hükümeti, 33 jet ve 39 helikopteri açık artırma ile satacak
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel López Obrador, önceki hükümetler döneminde devlet yetkililerine ve kurumlarına tahsis edilmiş olan 33 jet ile 39 helikopteri açık artırma ile satışa çıkaracak.
Açık arttırmadan yaklaşık 1 milyar dolar elde etmeyi uman hükümet, söz konusu gelirin yoksullukla mücadele kapsamında kullanılacağını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle