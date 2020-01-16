Meksika hükümeti, devletin 33 jet ve 39 helikopterini açık artırma ile satışa çıkarıyor

16.01.2020 09:11 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:11

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel López Obrador, önceki hükümetler döneminde devlet yetkililerine ve kurumlarına tahsis edilmiş olan 33 jet ile 39 helikopteri açık artırma ile satışa çıkaracak.



Açık arttırmadan yaklaşık 1 milyar dolar elde etmeyi uman hükümet, söz konusu gelirin yoksullukla mücadele kapsamında kullanılacağını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle