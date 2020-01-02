Meksika Devlet Başkanı Obrador: El Chapo devlet başkanı kadar güçlüydü

02.01.2020 10:37 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:37

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, "El Chapo" olarak bilinen uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın bir zamanlar ülkede devlet başkanı kadar etkili olduğunu söyledi.



Ülkenin güneydoğusunda, Chiapas eyaletinde Maya medeniyetine ait kalıntıların bulunduğu Palanque arkeolojik bölgesini ziyaret eden Obrador, Meksikalıların yeni yılını kutladığı görüntülü bir mesajla 2019 yılını değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle