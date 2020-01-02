Meksika Devlet Başkanı Obrador: El Chapo devlet başkanı kadar güçlüydü
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Meksika Devlet Başkanı Obrador: El Chapo devlet başkanı kadar güçlüydü

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, "El Chapo" olarak bilinen uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın bir zamanlar ülkede devlet başkanı kadar etkili olduğunu söyledi.

02.01.2020 10:37 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:37
Meksika Devlet Başkanı Obrador: El Chapo devlet başkanı kadar güçlüydü

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, "El Chapo" olarak bilinen uyuşturucu baronu 'ın bir zamanlar ülkede devlet başkanı kadar etkili olduğunu söyledi.


Ülkenin güneydoğusunda, Chiapas eyaletinde Maya medeniyetine ait kalıntıların bulunduğu Palanque arkeolojik bölgesini ziyaret eden Obrador, Meksikalıların yeni yılını kutladığı görüntülü bir mesajla 2019 yılını değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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