7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
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7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı

Deprem araştırmaları yapan Ahmet Yakut, 11 Mayıs'ta dünyadaki sismik sessizlikten dolayı Meksika ve Pasifik çemberine dikkat çektikten 12 gün sonra Meksika 7,5 ile sallandı. Yakut şimdi ise Doğu Asya'ya dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

24.06.2020 09:23 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:41

Türkiye'de ve dünyada birçok depremi önceden tahmin eden Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, dün meydana gelen Meksika depremini 12 gün önceden bildi.

"PASİFİK ÇEMBERİ 7 VE ÜZERİ BİR DEPREMİN İŞARETİ OLABİLİR"

Sosyal medya Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi adlı sayfada 181 bin kişinin takip ettiği sayfasında uyarılarda bulunan Ahmet Yakut, 11 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamasında, "Sismik süreçte bir sessizlik ve zaman aralıklarında bir açılma var. Bunun nedeni gördüğüm kadarı ile pasifik çemberi üzerinde 7 ve üzeri bir depremin işareti olabilir. Bu yüzden başta Meksika, Şili ve ayrıca Endonezya'yı dikkatle izlemek gerekir"açıklamasını yaptı.

7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahmini paylaştı

"GÖZLERİMİZİ DOĞU ASYA'YA ÇEVİRMEMİZ GEREK"

Bu açıklamanın ardından 12 gün sonra merkez üssü Meksika olan ve AFAD'ın kayıtlarına göre 7,5 olan deprem kaydedildi. Ahmet Yakut ise, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Meksika depreminden sonra bence gözlerimizi Uzak Doğu Asya'ya çevirmemiz gerek. Bu yüzden Hindistan-Çin sınır bölgesi ve özellikle Endonezya büyük depremin bir sonraki durağı olabilir" dedi.

Ahmet Yakut, kendi sosyal platformunda daha önceleri de Kaliforniya depremini, Şili'nin yaşadığı mega depremi, Antalya körfezinde yaşanan 5,2'lik depremi, Çanakkale Ayvacık depremini ve en son Silivri'de meydana gelen deprem gibi bir çok depremi okurları ile paylaşmıştı.

7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahmini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı

Kaynak: İHA

Dünya Manşet

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