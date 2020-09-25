Meksika'da son 24 saatte 490 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Meksika'da son 24 saatte 490 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

25.09.2020 09:17 | Son Güncelleme: 25.09.2020 09:21
Meksika'da son 24 saatte 490 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 490 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 490 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 5 bin 408 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 408 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 715 bin 457 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 490 kişi daha artarak 75 bin 439'a ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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