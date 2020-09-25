Meksika'da son 24 saatte 490 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 490 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 490 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 5 bin 408 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 408 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 715 bin 457 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 490 kişi daha artarak 75 bin 439'a ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı