Meksika'da pazar ortasında haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!
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Meksika'da pazar ortasında haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!

Meksika'daki bir toptancı pazarında haftasonu geçekleşen olayda meyve satan 34 yaşındaki bir esnaf çete üyesi bir kişi tarafından haraç vermeyi kabul etmediği gerekçesiyle pazar ortasında tek kurşunla infaz edildiği bildirildi.

Meksika'da pazar ortasında haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!
01.09.2020 11:50 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:59

Meksika'daki bir toptancı pazarında haftasonu geçekleşen olayda meyve satan 34 yaşındaki bir esnaf  çete üyesi bir kişi tarafından haraç vermeyi kabul etmediği gerekçesiyle pazar ortasında tek kurşunla infaz edildiği bildirildi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'nin ana toptan satış pazarı Central de Abasto'da sokak ortasında yaşanan infaz güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. Haftasonu saat  4.30 sularında gerçekleşen olayda pazarda muz satan Geramael López, suç çetesi üyesi ve kimliği belirsiz bir kişi tarafından başından vurularak öldürüldü. Haraç vermeyi kabul etmeyen Lopez'in, Chiapas eyaletinden Meksika'nın başkentine taşındığı ve işindeki ikinci günü olduğu belirtildi. Yerel medya, saldırıyı, bölgede haraç talep eden çetelerle ilişkilendirirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Kaynak: DHA

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