Meksika'da Önce Deprem Sonra Kasırga

Meksika'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler düzenlenen cenaze törenleriyle toprağa verildi. Felakette 65 kişi yaşamını yitirmiş, ülkede üç günlük yas ilan edilmişti.



Depremin üzerinden üç gün geçmesiyle arama kurtarma çalışmalarında umutlar tükendi.



8.1 büyüklüğündeki depremin Meksika'da son 85 yılda görülen en şiddetli sarsıntı olduğu belirtildi. Depremden en çok Oaxaca, Chiapas ve Tabasco eyaletleri etkilendi.



Şiddetli sarsıntının şokunu atlatamayan afetzedeleri bir de Katia Kasırgası vurdu. Hızı saatte 120 kilometreye varan fırtınanın yol açtığı toprak kayması iki can aldı.



Veracruz ve Puebla eyaletinde 4 bin kişi tahliye edildi. Toprak kayması ve sel tehlikesi nedeniyle riskli bölgelerin boşaltılması talimatı verildi. Sadece Vreacruz'da yaklaşık 70 bin kişi elektriksiz kaldı.



Evlerini kaybedenler için oluşturulan barınma merkezlerindeki yardım çalışmalarına güvenlik güçleri de destek verdi.



7 Eylül gecesi, yerel saatle 23: 50'de meydana gelen deprem ülkenin en yoksul kesimini etkiledi. Hasar tespit çalışmaları sürerken zararın ne boyutta olduğu şu an için bilinmiyor.



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Tags: Deprem kasırga Meksika Kurban Cenazaler Gepost: 10 september 2017