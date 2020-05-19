Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu Meksika'da bir kentte yağan dolu tanelerinin şekli koronavirüse benzetilince, halk arasında "Bu bir işareti" söylentilerine yol açtı. Bölge sakinlerinin çoğu bu durumu, "göklerden gelen bir işaret" olarak yorumladı.

Meksika'da koronavirüs şekline benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu. İlginç şekilli dolu taneleri halk arasında "Bu bir işaret" söylentilerine yol açtı. Dünya Meteoroloji Örgütü danışmanı ve meteorolog Jose Miguel Vinas ise dolu tanelerinin şeklinin 'tamamen normal' olduğunu söyledi.

DOLU TANELERİNİN ŞEKLİ TAMAMEN NORMAL

Dünya Meteoroloji Örgütü danışmanı ve meteorolog Jose Miguel Vinas ise dolu tanelerinin şeklinin "tamamen normal" olduğunu söyledi.

Vinas, "Fırtına içerisindeyken dolu taneleri küçük küresel formlar olarak başlarlar ve üstlerinde buz katmanları biriktirirler. Çok güçlü fırtınalar sırasında, dolu taneleri halihazırda büyükken çarpıştıkları zaman pek çoğu birbirine kaynaşır; birlikte parçalanıp sıkışırlar. Bu da buzdan çıkıntılara neden olur" dedi.