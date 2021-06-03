Meksika'da kadın belediye başkanı adayına silahlı saldırı

Meksika'da belediye başkanı adayı Erika Briones'e silahlı saldırı düzenlendi.

Meksika'da belediye başkanı adayı Erika Briones'e silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıdan yara almadan kurtulan başkan adayı, yaşadıklarını sosyal medya hesabından gözyaşları içinde anlattı.

Meksika'da 6 Haziran'daki yerel seçimlere 3 gün kalırken, bir politikacı daha saldırıya uğradı. Suikastların son hedefi, San Luis Potosi eyaletinde yer alan Villa Reyes kentinin belediye başkanlığına adaylığını koyan Erika Briones oldu. Briones'e yönelik saldırı, oğluyla birlikte katıldığı seçim gezisi sırasında gerçekleştirildi. Ulusal Hareket Partisi (PAN) ve Demokratik Devrim Partisi'nin (PRD) ortak adayı Briones, seçim gezisi sırasında başka bir araçta bulunan kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kimliği belirsiz kişiler, belediye başkan adayı aracından inerken aracın önünü keserek ateş açtı.

Yaşadığı olayı sosyal medya hesabında gözyaşlarıyla anlatan Briones, saldırı sırasında Ulusal Muhafızların aracının hemen arkasında olduğunu ancak hiçbir şey yapmadıklarını iddia etti. Briones, "Oğlumla geliyorum. Bu olamaz. Korkutmak, korkutmak istedikleri için kampanyamızı iptal etmeyeceğiz" dedi.

Briones, saldırının arkasında muhaliflerin ve merkez sağdaki Kurumsal Devrimci Parti (PRI) olduğunu öne sürdü.

Meksika'da yerel seçimler öncesi 88 politikacı suikasta kurban gitti

Etellekt Consultores isimli kuruluştan edinilen bilgiye göre, Meksika'daki yerel seçimler öncesi bu güne kadar 200 suikast girişimi olduğu ve 88 politikacının bu suikastlarda hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Öldürülen politikacılardan 34'ünün yerel seçimlerde aday olduklarını aktaran kuruluş, 34 kişiden 29'unun belediye başkanlığına, 5'inin ise eyalet meclis üyeliğine aday olduğunu açıklamıştı. Öldürülen 34 adayın ayrıca mevcut belediye yönetimlerine muhalif partilerden olduğuna dikkat çeken kuruluş, 7 adayın ise kadın olduğunu belirtmişti.

Ülkede 6 Haziran Pazar günü yaklaşık 93 milyon Meksikalı, Temsilciler Meclisi üyeleri ve 15 yerel yönetim için sandık başına gidecek. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı