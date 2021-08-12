Meksika'da fabrikada patlama sonucu yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meksika'da fabrikada patlama sonucu yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Haberler | Güncel

- Meksika'da fabrikada patlama sonucu yangın çıktı Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde yer alan Santa Catarina şehrindeki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.

- Meksika'da fabrikada patlama sonucu yangın çıktı

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde yer alan Santa Catarina şehrindeki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde yer alan Santa Catarina şehrindeki bir fabrikada yerel saatle 15.00 sularında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, fabrikanın yakınında bulunan diğer fabrikalar, işyerleri ve bir hotel güvenlik nedeni ile tahliye edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, Ulusal Acil Durum ve Güvenlik Komisyonu Santa Catarina ve San Pedro şehirlerindeki tüm itfaiye birimleri ve sivil savunma ekiplerinin yangın için seferber edildiğini duyurdu.

Yetkililer, yanan fabrikanın yakınında bulunan bir kimyasal madde satan işyerinin de tehlike oluşturduğunu bildirdi.

Meksika'da fabrikada patlama sonucu yangın çıktı
Meksika'da fabrikada patlama sonucu yangın çıktı
Meksika'da fabrikada patlama sonucu yangın çıktı
Meksika'da fabrikada patlama sonucu yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi
Son dakika haber... Erdoğan: '(Yangın söndürme) Önümüzdeki yıl belki kendimize ait uçağımızı satın alacağız. İtfaiye noktasındaki ekibimizi, filomuzu çok daha güçlü hale...
Son dakika haber... Erdoğan: "(Yangın söndürme) Önümüzdeki yıl belki kendimize ait uçağımızı satın alacağız. İtfaiye noktasındaki ekibimizi, filomuzu çok daha güçlü hale...
Beşiktaş'ta korkutan yangın: Alev alev yandı
Beşiktaş'ta korkutan yangın: Alev alev yandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Hande Erçel Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Merve Çoban Abdullah Avcı Alex Teixeira Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meksika'da fabrikada patlama sonucu yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 00:16:37. #1.16#

title