El Chapo'nun oğlu yakalanınca sokaklar savaş alanına döndü! Olayların büyümemesi için serbest bırakıldı

18.10.2019 11:01

Uyuşturucu karteli elebaşı "El Chapo" (Bücür) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez, Meksika'nın batı eyaleti Sinaloa'nın Culiacan kentinde polis tarafından yakalanınca kent adeta savaş alanına döndü. Ağır silahlı kartel üyeleri ile polisler ve askerler arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

ŞİDDET OLAYLARININ BÜYÜMEMESİ İÇİN SERBEST BIRAKILDI

Uyuşturucu karteli Sinaloa'nın ağır silahlı üyelerinin güvenlik güçleri ile çatışması, Culiacan kentinde paniğe neden oldu. Meksikalı yetkililer, şiddet olaylarının büyümesinin önüne geçmek için Ovido Guzman Lopez'in serbest bırakıldığını söyledi.

VALİLİK HALKI 'TEDBİRLİ OLMALARI' KONUSUNDA UYARDI

Sinaloa Valisi Quirino Ordaz Coppel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Culiacan kentinin güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını belirterek, halkı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Guzman, ABD'nin New York eyaletinde görülen davada temmuzda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Guzman, 2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçmış, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

UYUŞTURUCU KARTELLERİYLE MÜCADELE SÖZÜ VERMİŞTİ

Son gelişmeler sonrası Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, güvenlik kabinesini toplayacağını açıkladı.

Obrador, seçilmeden önce Meksika'nın uyuşturucu kartelleriyle mücadele etme sözü vermiş ve göreve gelmesinin ardından yeni bir güvenlik birimi oluşturmuştu.