Meksika'da belediye başkanı öldürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meksika'da belediye başkanı öldürüldü

12.11.2020 05:29 | Son Güncelleme: 12.11.2020 05:29
Meksika'da belediye başkanı öldürüldü

Meksika'da hafta başında silahlı kişilerce evinden kaçırılan Veracruz eyaletine bağlı Jamapa kentinin belediye başkanı Florisel Rios'un cesedi bulundu.

Meksika'da hafta başında silahlı kişilerce evinden kaçırılan Veracruz eyaletine bağlı Jamapa kentinin belediye başkanı Florisel Rios'un cesedi bulundu.

Ülke basınında çıkan habere göre, polis, Rios'un cesedini, eyalete bağlı Medellin de Bravo'daki bir beldede buldu.

Eyalet Valisi Cuitlahuac Garcia, cinayeti kınayarak "Sorumluların bulunması için Eyalet Savcılığından soruşturmaların hızlandırılmasını talep ettik. Bunun cezasız kalmaması ve sorumluların bulunması için bütün süreç ve araştırmalar ayrıntılı şekilde tamamlanacak." dedi.

Meksika'da 2006'dan bu yana 60'tan fazla belediye başkanı, organize suç çeteleri tarafından öldürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

İlgili Haberler

Çan belediye başkanı Öz, STK başkanlarıyla birlikte Ankara'da Bülent Turan'ı ziyaret etti
Çan belediye başkanı Öz, STK başkanlarıyla birlikte Ankara'da Bülent Turan'ı ziyaret etti
Yalova'da 3 belediye başkanı Covid-19'a yakalandı
Yalova'da 3 belediye başkanı Covid-19'a yakalandı
Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, projeler için Ankara'da
Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, projeler için Ankara'da
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Kanala uçtukları aracın üzerinde yardım beklediler - HaberlerBiden, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevine Ron Klain'i getirecek - HaberlerDere yatağına düşen aracın üstünde kurtarılmayı beklediler - HaberlerPeru'da Devlet Başkanı Vizcarra'nın görevden alınmasına yönelik protestolar devam ediyor - HaberlerSuudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu: "Kızıldeniz'in güneyinde patlayıcı yüklü iki bot batırıldı" - HaberlerSon dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 28 - HaberlerSon dakika... Makas atan otomobil ağaca çarparak ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı - HaberlerSon dakika haberleri | Ağaca çarparak ikiye bölünen otomobildekilerden biri hayatını kaybetti - HaberlerSon dakika haberleri | İzmir'de eski eşini öldürdükten sonra 2 kişiyi yaralayan zanlı intihar etti - HaberlerSon dakika haber | İngiltere'de aracıyla polis karakoluna çarpan sürücü gözaltına alındı - HaberlerSon Dakika: Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM'de kabul edildi - EkonomiDışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Oruç Reis yanıtı: Beyanlarında samimiyseler diyaloğa olumlu karşılık vermeliler - HaberlerUzmanlar, kamusal alanlar için getirilen sigara içmek yasağının haklı gerekçeleri tek tek sıraladı - HaberlerBerat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Fahrettin Koca Berat Albayrak Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Madonna Şener Şen Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Falcao Erol Bulut Şenol Güneş Mehmet Topal Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Rusya Kasım Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meksika'da belediye başkanı öldürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 05:32:17. #1.15#
title