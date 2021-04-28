Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, birçok araç ve ev sular altında kaldı. Umre için Mekke'de bulunan Müslümanlar yağan dolu ve yağmur sonrası Mescid-i Haram'a giderek Kabe'yi dolu altında tavaf etti. Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü, bölgedeki halka sel felaketine karşı önlem alması yönünde uyarılarda bulunurken, yağış anı kameralara saniye saniye yansıdı.