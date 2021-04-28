Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, birçok araç ve ev sular altında kaldı. Umre için Mekke'de bulunan Müslümanlar yağan dolu ve yağmur sonrası Mescid-i Haram'a giderek Kabe'yi dolu altında tavaf etti. Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü, bölgedeki halka sel felaketine karşı önlem alması yönünde uyarılarda bulunurken, yağış anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Umre için Mekke'de bulunan Müslümanlar yağan dolu ve yağmurla birlikte Mescid-i Haram'a giderek Kabe'yi dolu altında tavaf etti.
BİRÇOK ARAÇ VE EV SULAR ALTINDA KALDI
Şiddetli dolu yağışı daha sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Bölgedeki birçok araç ve ev sular altında kaldı.
"SEL FELAKETİNE KARŞI ÖNLEM ALIN" ÇAĞRISI
Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü, bölgedeki halkı sel felaketine karşı önlem alması gerektiği konusunda uyardı.