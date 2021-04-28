Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti

Haberler.com - Haberler | Dünya

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, birçok araç ve ev sular altında kaldı. Umre için Mekke'de bulunan Müslümanlar yağan dolu ve yağmur sonrası Mescid-i Haram'a giderek Kabe'yi dolu altında tavaf etti. Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü, bölgedeki halka sel felaketine karşı önlem alması yönünde uyarılarda bulunurken, yağış anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Umre için Mekke'de bulunan Müslümanlar yağan dolu ve yağmurla birlikte Mescid-i Haram'a giderek Kabe'yi dolu altında tavaf etti.

BİRÇOK ARAÇ VE EV SULAR ALTINDA KALDI

Şiddetli dolu yağışı daha sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Bölgedeki birçok araç ve ev sular altında kaldı.

"SEL FELAKETİNE KARŞI ÖNLEM ALIN" ÇAĞRISI

Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü, bölgedeki halkı sel felaketine karşı önlem alması gerektiği konusunda uyardı.

Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Derya Yanık Vedat Bilgin Süleyman Soylu
Magazin Hadise Özcan Deniz Yıldız Tilbe Uraz Kaygılaroğlu
Spor Diego Rıza Kayaalp Mete Kalkavan Fırat Aydınus Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 15:32:51. #1.15#

title