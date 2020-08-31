Mekke Caddesi'ne estetik dokunuş Canik Belediyesi Mekke Caddesi'nde yapmış olduğu estetik ışıklandırma çalışması ile caddenin aydınlatma sorununu çözdü.

Canik Belediyesi Mekke Caddesi'nde yapmış olduğu estetik ışıklandırma çalışması ile caddenin aydınlatma sorununu çözdü.

Canik Belediyesi tarafından Mekke Caddesi'nde kısa bir süre önce başlatılan aydınlatma çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu. Mekke Caddesi'nin yaklaşık 570 metre uzunluğundaki kısmında mevcuttaki ışıklandırmanın yeterli aydınlatma gücünü sağlamaması ve ışıklandırmaların bir kısmının kullanılmaz halde olması nedeniyle akşamları cadde karanlığa gömülüyordu. Bölge esnafının ve bölgede ikamet eden vatandaşların karanlık nedeniyle sorunlar yaşadığı caddenin son hali esnafları ve vatandaşları memnun etti.

Canik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmayla caddedeki kullanılmaz halde olan aydınlatma direkleri kaldırılarak, elektrik alt yapısı güçlendirildi. Caddedeki direk sayısı artırılıp 3,30 metre yüksekliğinde gövdesi lazer kesim yazılı ve desenli, çift kollu, tepe ve gövde kısmı renkli led aydınlatmalı 38 adet direk dikilerek caddeye estetik ve modern bir görünüm kazandırıldı.

"Her şey daha modern, gelişen ve büyüyen Canik için"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı Canik'in kentsel dönüşüm çalışmalarıyla daha modern bir görüntüye kavuşacağını ifade ederek, "İlçemizin cazibe merkezi olmasını arzu ettiğimiz araç trafiğine kapalı tek caddemiz olan Mekke Caddemize estetik bir görüntü kazandırmak için kolları sıvadık. Buradaki esnaf kardeşlerimizin sorunlarını ve taleplerini biliyoruz. Görsellik caddeye hareket kazandırma açısından çok önemli. İlçemizin çehresini değiştirmek adına önemli adımlar atıyor, Hükumetimizin ve Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bir yandan ilçemizin alt yapı, üst yapı gibi asli sorunlarına çözüm ararken, diğer yandan estetik dokunuşlarla daha modern daha yaşanılabilir Canik oluşturmak için tüm mesaimizi harcıyoruz. Bölgedeki esnaf ve vatandaşlarımızın bu yapmış olduğumuz çalışmadan memnun olmalarını görmek de ayrıca sevindirici bir durum. Her şey daha modern, gelişen ve büyüyen Canik için" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA