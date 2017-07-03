Mekana Bornozla Gelen Demet Akalın 5 Bin Liralık Terlik Giydi

Ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın, önceki akşam Şile'de sahne aldı. Sahne öncesi gün içinde birkaç yerde konser veren Akalın, Şile'deki mekana bornoz ve 5 bin TL'lik terlikleriyle giriş yaptı.

HAVAİ FİŞEKLERDEN RAHATSIZ OLDU

Demet Akalın gecede sürekli havai fişek patlatılmasından rahatsız oldu. Müziğini yarıda kesen ünlü şarkıcı "Şarkıya odaklanamıyorum, ben giderken patlatırsınız" diye konuştu.

5 BİN TL'LİK TERLİK GİYDİ

Bu arada Demet Akalın'ın bornozun altına giydiği terlikler Fransız modaevi Hermes imzalı ve fiyatı 5 bin lira.