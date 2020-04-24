Meizu 17'nin Tasarım Detayları Ortaya Çıktı! İşte Böyle Görünecek
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Meizu 17'nin Tasarım Detayları Ortaya Çıktı! İşte Böyle Görünecek

Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Meizu 17'nin ortaya çıkan bazı özelliklerini daha önce sizlerle paylaşmıştık.

24.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:27
Meizu 17'nin Tasarım Detayları Ortaya Çıktı! İşte Böyle Görünecek

Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Meizu 17'nin ortaya çıkan bazı özelliklerini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de Meizu 17'nin resmi görsellerinin ortaya çıkmasıyla birlikte telefonun tasarımı gözler önüne serildi.

Meizu 17 İşte Böyle Görünecek!

Özellikle fiyat/performans odaklı modelleriyle dikkat çeken Meizu, 8 Mayıs'ta tanıtacağı yeni akıllı telefonu Meizu 17 için de şimdiden dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Şirketin amiral gemisi akıllı telefonu olarak gelmesi beklenen Meizu 17, gücünü Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden alacak. 8GB ve 12GB RAM seçenekleri ile gelecek olan cihazda, 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunulacak. Cihazın 5G özelliğine de sahip olacağı tahmin ediliyor.

Meizu 17, 6.5 inç Full HD Plus ekran ile geliyor ve ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcısı da bulunuyor. Telefonun arka kısmında 4 adet kamera yer alırken, ana kamera 65MP çözünürlük sunuyor ve buna 8MP, 5MP ve 2MP'lik sensörler eşlik ediyor. Cihazın batarya kapasitesi ise 4.500 mAh.

8 Mayıs'ta Tanıtılacak

İlk olarak ana vatanı Çin'de satışa sunulması beklenen Meizu 17'nin Android 10 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor. 8 Mayıs'ta satışa sunulacak olan telefonun fiyatının ise 560 dolar (yaklaşık 3.910 TL) seviyelerinde olması bekleniyor.

Kaynak: Tamindir

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