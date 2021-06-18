Mehveş Evin kimdir? Mehveş Evin kaç yaşında, nereli?

Mehveş Evin birçok dergide yöneticilik yapmış başarılı gazeteci, yazardır. Peki, Mehveş Evin kimdir? Mehveş Evin kaç yaşında, nereli? Mehveş Evin kitapları!

Mehveş Evin birçok dergide yöneticilik yapmış başarılı gazeteci, yazardır. Peki, Mehveş Evin kimdir? Mehveş Evin kaç yaşında, nereli? Mehveş Evin kitapları!

MEHVEŞ EVİN KİMDİR?

1970, İstanbul doğumlu, Mehveş Evin, Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünü mezunudur. Sabah gazetesinde gazeteciliğe başlayan Emin, Yeni Yüzyıl, Liberal Bakış, NTV dergi grubunda muhabirlik ve editörlük yaptı. Birçok dergi de ise yöneticilik yaptı.

MEHVEŞ EVİN KİTAP

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