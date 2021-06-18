Mehveş Evin kimdir? Mehveş Evin kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehveş Evin kimdir? Mehveş Evin kaç yaşında, nereli?

Mehveş Evin kimdir? Mehveş Evin kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Mehveş Evin birçok dergide yöneticilik yapmış başarılı gazeteci, yazardır. Peki, Mehveş Evin kimdir? Mehveş Evin kaç yaşında, nereli? Mehveş Evin kitapları!

Mehveş Evin birçok dergide yöneticilik yapmış başarılı gazeteci, yazardır. Peki, Mehveş Evin kimdir? Mehveş Evin kaç yaşında, nereli? Mehveş Evin kitapları!

MEHVEŞ EVİN KİMDİR?

1970, İstanbul doğumlu, Mehveş Evin, Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünü mezunudur. Sabah gazetesinde gazeteciliğe başlayan Emin, Yeni Yüzyıl, Liberal Bakış, NTV dergi grubunda muhabirlik ve editörlük yaptı. Birçok dergi de ise yöneticilik yaptı.

MEHVEŞ EVİN KİTAP

A'dan Z'ye Buraya Nasıl Geldik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Bülent Turan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Enis Arıkan Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Gareth Bale Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mehveş Evin kimdir? Mehveş Evin kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 00:49:04. #1.13#

title