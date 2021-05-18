Mehtap Yılmaz kimdir? Mehtap Yılmaz kaç yaşında? Mehtap Yılmaz kardeşi ve sevgilisi kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehtap Yılmaz kimdir? Mehtap Yılmaz kaç yaşında? Mehtap Yılmaz kardeşi ve sevgilisi kimdir?

Mehtap Yılmaz kimdir? Mehtap Yılmaz kaç yaşında? Mehtap Yılmaz kardeşi ve sevgilisi kimdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Müzik kariyerindeki çıkışını Popstar yarışması ile yakalayan, farklı yorumu ve tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken Mehtap Yılmaz, Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Peki, Mehtap Yılmaz kimdir? Mehtap Yılmaz kaç yaşında? Mehtap Yılmaz kardeşi ve sevgilisi kimdir?

Popstar yarışmasıyla popülerliğe kavuşan Mehtap Yılmaz, Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programına katılmasıyla birlikte merak edilmeye başladı. İşte Popstar Mehtap Yılmaz hakkında bilinmeyenler..

MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Mehtap Yılmaz 19 Mart 1978'de Rize'de doğdu ancak çocukluğu Artvin'de geçti. Geçimsizlik yüzünden anne ve baba ayrılınca iki kardeş anneye, iki kardeş de babaya verildi. Baba yeniden evlenmeye karar verince de o iki kardeş de annelerinin yanına geldi.

Mehtap'ın müzikle tanışması çok küçük yaşlara dayanıyor. Babası bağlama çalıp şarkı söylermiş.Mehtap Yılmaz'ın hayatı bir arkadaşıyla birlikte gittiği restoranda değişti. Gittikleri restoranda ısrarlara dayanamayıp şarkı söyledi,çok beğenilince restoranın sahibinden iş teklifi aldı.O sıralarda bir yandan liseyi dışarıdan bitirmeye çalışıp bir yandan da sekreterlik yapıyordu.

Aldığı teklifi geri çevirmeyen Mehtap Yılmaz, işten çıkıp restorana gitmeye başladı. Bir klavye eşliğinde şarkı söylemeye başladı.Daha sonra da Ankara'da gazino ve pavyonlarda çalışmaya başladı. 2008 Popstra'a katılması da yine bir arkadaşı sayesinde oldu. Tüm elemeleri geçen Mehtap Yılmaz, sonunda da yarışmada mücadele etmeye başladı. Sivri dili, güçlü sesi ile kısa sürede de herkesin dikkatini çekti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Lale Karabıyık Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Sibel Can Deniz Seki Beren Saat Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mehtap Yılmaz kimdir? Mehtap Yılmaz kaç yaşında? Mehtap Yılmaz kardeşi ve sevgilisi kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 14:31:05. #1.16#

title