Mehtap Meral bir türkü ve şiir kitabıyla döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mehtap Meral bir türkü ve şiir kitabıyla döndü

Ünlü yorumcu Mehtap Meral, yeni projesi 'Şarkıcı' nın ilk eseri 'Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma' ve şiir kitabı 'İncirin İçindeki Arı' ile hem dinleyicileri hem okuyucularıyla buluşuyor.

Mehtap Meral bir türkü ve şiir kitabıyla döndü
03.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:14

Mehtap Meral'in ilk yorumladığı eser Pir Sultan Abdal ve değerli halk müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek imzalı "Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma." Sanatçı, çello ve bağlamanın sesle buluştuğu bu akustik yorumda türkünün geleneksel halini bozmadan Ruhi Su'nun izinden gidiyor.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz Magazin
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Magazin
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş Magazin
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Magazin
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Magazin
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti Magazin
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ankara'daki 15 günlük kısıtlama sadece barolarla ilgili değil
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ankara'daki 15 günlük kısıtlama sadece barolarla ilgili değil
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında 2.Lig'in mikrofonu tutuldu
Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında 2.Lig'in mikrofonu tutuldu
Son Dakika: Berat Albayrak ve eşine sosyal medyada yapılan ahlak dışı saldırılarla ilgili bir kişi daha tutuklandı
Son Dakika: Berat Albayrak ve eşine sosyal medyada yapılan ahlak dışı saldırılarla ilgili bir kişi daha...
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit edildi
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit...
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Eşi ile boşanma aşamasında olan şahıs 13 yaşındaki baldızını silahla vurdu
Eşi ile boşanma aşamasında olan şahıs 13 yaşındaki baldızını silahla vurdu
Fındık ihracatında rekor kırılarak 2 milyar 74 milyon dolar gelir sağlandı
Fındık ihracatında rekor kırılarak 2 milyar 74 milyon dolar gelir sağlandı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Saruhan Oluç Halife Hafter Berat Albayrak Emmanuel Macron
Magazin Alişan Cenk Eren Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor İrfan Buz Ali Palabıyık Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Karar Temmuz Ankara Şiddet
Şu an buradasınız: Mehtap Meral bir türkü ve şiir kitabıyla döndü - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 11:27:34. #1.14#
title