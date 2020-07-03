Mehtap Meral bir türkü ve şiir kitabıyla döndü Ünlü yorumcu Mehtap Meral, yeni projesi 'Şarkıcı' nın ilk eseri 'Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma' ve şiir kitabı 'İncirin İçindeki Arı' ile hem dinleyicileri hem okuyucularıyla buluşuyor.

Mehtap Meral'in ilk yorumladığı eser Pir Sultan Abdal ve değerli halk müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek imzalı "Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma." Sanatçı, çello ve bağlamanın sesle buluştuğu bu akustik yorumda türkünün geleneksel halini bozmadan Ruhi Su'nun izinden gidiyor. Kaynak: Snob Magazin