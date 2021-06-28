Mehtap Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mehtap Demir Güven'in hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında müzisyen Mehtap Demir Güven geliyor. Peki, Mehtap Demir kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mehtap Demir'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden bakabilirsiniz.

Anadolu halk müziği şarkıcısı Mehtap Demir'in müzik kariyeri, hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Mehtap Demir kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç?

MEHTAP DEMİR KİMDİR?

Mehtap Demir 1978 Ardahan doğumludur. Mehtap Demir Güven, Anadolu Türk halk müziği şarkıcısıdır.

Mehtap Demir doğum tarihi : 1978

Mehtap Demir kaç yaşında : 42 yaşında

Mehtap Demir nereli : Ardahan

Mehtap Demir mesleği ne : Müzisyen, Halk Müziği Yorumcusu ve Kemane İcracısı

Mehtap Demir, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı kurucusu ve öğretim üyesidir. Ardahan kökenli akademisyen sanatçı genç yaşına rağmen 38 ülkede Türk Müziğini ve Türkiye'yi temsil eden Festival konserleri yapmıştır. İstanbul Üniversitesinde Kadın çalışmaları araştırma merkezinde ve Devlet Konservatuvarında yönetim kurulu üyesidir.

Doktora çalışmasını (2011) Kültürel Etkileşim ve Göç Konusunda Antropoloji alanında yapmıştır.

Sosyal Etkileşim ve Müzik konu başlığındaki yüksek lisans tezini Müzikoloji bölümünde tamamlamıştır.

11 yaşında başladığı müzik eğitiminin temelini ortaöğretim ve üniversiteyi okuduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında tamamlamıştır. Uzman olduğu halk çalgısı 'kemane' konusunda alanda aktif icracı olan tek kadın sanatçıdır.

My SweetCanaryisimli uzun metrajlı müzik belgeselinde Doğu Akdeniz müzik kültürü ve Rebetiko ekseninde Osmanlı Yahudisi şarkıcı Roza Eskenazi'nin yaşamını anlatmış şarkılarını ve gazellerini söylemiştir. Yasmin Levy, Mor Karbasi, Giota Negka, Martha Fritzhila gibi isimlerle Uluslararası müzik fuarları WOMEX,SXSW, BABEL- MED sahnelerinde, açılış konserlerinde yer almıştır. Türkiye'de yayımlanmış 5 solo özgün albüm çalışması vardır.

· Türkülerin Senfonisi (2009)

· Anadolu Ezgileriyle Ninniler (2010)

· Aquaphonic Meditation with Kemane (2010)

· Söyle Mehtap (2011)

· Anadolu Kokusu (Le Parfum d'Asie Mineaure 2016)

Çok sayıda karma Cd-albüme eserleriyle katkıda bulunmuştur.

Son çalışması Perfume of Asia Minor albümünde 1910-1936 yılları arasındaki taş plak kayıtlarından derlediği 19 halk şarkısını yorumlamıştır. Bu albüm Avrupa'da en iyi yerel müzik albümü seçilmiştir.

Türkiye'nin çok kültürlü yapısını öne çıkaran Yedi Cihan Kadınları projesiyle Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Balkan dillerindeki ortak müzik repertuvarını sahneye koymuştur.

Akademik yazında Etnomüzikoloji alanında yer alan makaleleri, etnografi çalışmaları, bildiri ve konfreansları vardır. Müzik göç ve etkileşim: İsrail'de Müzik Etnografisi başlıklı kitabı yayınlanmıştır.

Şahdeniz isimli Müzik diyaloğu projesiyle dünyaca ünlü kadın vokaller Fargana Qasımova ve Sofia Papazoğluyla konser turnesi devam etmektedir.

Müzik Turizmini önceleyen bir düşünceyle oluşturduğu Music Of İstanbul 16.19. yüzyıllar Osmanlı Sarayı ve İstanbul'da söylenen eserlerden oluşan bir seçkiyle şehrin müziği ve çeşitliliğini anlatmaktadır.

Halen, İstanbul Üniversitesinde Kültür Kuramları, Müzik Antropolojisi, Toplumsal Cinsiyet ve Müzik Sosyal Bilimlere Giriş, Müzik ve Göç, Müzik ve Kimlik derslerini lisans ve lisansüstü seviyede okutmaktadır.

Sosyal medya hesabı:

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Mehtap Demir Güven'in Twitter'da 2500 takipçisi bulunmaktadır. Twitter üzerinden "@mehtapdem" adresinden takip edebilirsiniz. Ayrıca mehtapdemir.com adında resmi kişisel sitesi mevcuttur.