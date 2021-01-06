Mehmetçik, zorlu hava şartlarında eğitim yapıyor
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Mehmetçik, zorlu hava şartlarında eğitim yapıyor

06.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:48
Mehmetçik, zorlu hava şartlarında eğitim yapıyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ardahan'da görevli askerlerin zorlu hava ve arazi şartlarında yaptığı eğitimlerden fotoğraf paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ardahan'da görevli askerlerin zorlu hava ve arazi şartlarında yaptığı eğitimlerden fotoğraf paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yurdun dört bir yanında vatan nöbeti tutan Mehmetçiklerimizin zorlu hava ve arazi şartlarındaki eğitimleri devam ediyor. Ardahan'daki 25'inci Hudut Tugay Komutanlığımızda görevli askerlerimiz, bölgede devriye ve pusu/dinleme faaliyetleri gerçekleştirdi" denildi. Paylaşımda ayrıca askerlerin eğitiminden fotoğraflar yer aldı.


Mehmetçik, zorlu hava şartlarında eğitim yapıyor
Mehmetçik, zorlu hava şartlarında eğitim yapıyor
Mehmetçik, zorlu hava şartlarında eğitim yapıyor
Mehmetçik, zorlu hava şartlarında eğitim yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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