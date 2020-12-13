Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilere kırtasiye ve kışlık bot yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilere kırtasiye ve kışlık bot yardımı

13.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:44
Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilere kırtasiye ve kışlık bot yardımı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilere okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kışlık bot yardımı yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilere okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kışlık bot yardımı yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in en zor şartlarda gece gündüz demeden Suriyeli kardeşlerinin yanında olduğu belirtildi.

Paylaşımda, Kahraman Mehmetçik'in bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilere okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kışlık bot yardımı yaparak miniklerin yüzünü güldürmeye devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

İlgili Haberler

Barış Pınarı bölgesinde halka Mehmetçik'ten yardım eli
Barış Pınarı bölgesinde halka Mehmetçik'ten yardım eli
Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki çiftçilere 100 ton tohum desteği
Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki çiftçilere 100 ton tohum desteği
Son dakika haberi | Mehmetçikten Suriyeli çocuklara kırtasiye yardımı
Son dakika haberi | Mehmetçikten Suriyeli çocuklara kırtasiye yardımı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cemal Hünal Yıldız Tilbe Gonca Vuslateri Nesrin Cavadzade
Spor Neymar Okan Buruk Burak Yılmaz Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Tbmm Bakan Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilere kırtasiye ve kışlık bot yardımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 16:44:32. #1.14#
title