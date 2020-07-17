Mehmetçik Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlere ağır zayiat verdi Milli Savunma Bakanlığı, EYP ve mühimmat deposu olarak kullanılan mağara ve sığınaklar ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, EYP ve mühimmat deposu olarak kullanılan mağara ve sığınaklar ele geçirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Komandolar, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat, EYP deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 100 m uzunluğunda ve 5 bölmeli mağara ile birçok sığınak tespit etti. Mağara ve sığınaklarda yapılan arama taramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Arama-tarama faaliyetlerinde 4 adet Doçka uçaksavar silahı, 5 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 1 adet M-16 silahı, 1 adet PKM Makinalı Tüfek, 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği, 1 adet Biksi Makinalı Tüfek, 1 adet 8 mm kurusıkı tabanca, 8 adet RPG-7 roketi, 1 adet 81 mm'lik havan mühimmatına bağlı uzaktan komutalı EYP, 16 adet amonyum nitrat/elektrikli fünye ile yapılmış lokum patlayıcı, 13 adet uzaktan komutalı düzene, 11 adet el bombası, 6 bin 17 Doçka uçaksavar mühimmatı, bin 606 biksi mühimmatı, 24 adet shotgun mühimmatı, 150 adet 5.56 mm mühimmat, 13 adet 60 mm havan mühimmatı, 3 adet antipersonel roket mühimmatı, 9 adet antitank roket mühimmatı, 50 adet AK-47 Piyade Tüfeği mühimmatı, 7 adet RPG-7 roketi mühimmatı ve sevk fişeği, 16 adet antipersonel roket sevk fişeği, 1 adet Biksi namlusu ve 200'lü Biksi mayonu, 100 adet Doçka boş kovanı ve çok miktarda Doçka mayonu, 15 adet AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü, 5 adet M-16 silahı şarjörü, 5 adet el bombası fünyesi, 1000 adet mekanik fünye, 302 adet elektirikli fünye, 200 adet fünye, 81 adet Alpha Fire düzeneği, 5 adet Alpha Fire kumandası ve 1 adet Alpha Fire kablosu, 10 adet akü, 41 adet pil bloğu ve 273 adet pil, Hava hedeflerine karşı kullanılan uçaksavar dürbünü, 1 adet 8x30 dürbün ve 2 adet keskin nişancı dürbünü, 10 m gizleme ağı ve 2 takım gizleme ağı (personel), 1 adet PTZ kamera sistemi ve el kontrol konsolu, 1 adet mobese kamera, 4 adet hilti ve 1 adet hilti ucu, 2 adet hilti taşıma çantası, 1 adet termal, 5 adet beyaz ve 2 adet kamuflaj desenli şemsiye, 2 adet oksijen tüpü, 2 adet jeneratör ve çok miktarda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

(Mehmet Kalay - Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İHA