02.03.2020 08:13 | Son Güncelleme: 02.03.2020 08:15

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nin dış görüntüsü

Dua eden cemaat

Fetih Suresinin okunması

Vatandaşların Mehmetçiğe destek mesajları Mehmetçik için sabah namazında dua edildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa, Malatya ve Adıyaman'da Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde dua edildi.

Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'ne sabah namazı için gelen cemaat, şehit olan Mehmetçikler için kenetlendi.

Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin zafer kazanması için dua eden vatandaşlar, imamın okuduğu Fetih suresini dinleyip, Mehmetçiğe duayla destek oldu.

Vatandaşlardan Hüseyin Yılmaz, "Bizim Mehmetçiğimizin manevi olarak yanında olduğumuzu görmesinin ve bilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Allah ordumuza ve milletimize yardım etsin. Harekatı hayırla sonuçlandırsın." dedi.

Avni Özbudun da ülke olarak her zaman Mehmetçiğe dua ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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