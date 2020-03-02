Mehmetçik için Konya'daki camilerde dualar edildi
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Mehmetçik için Konya'daki camilerde dualar edildi

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Konya'da camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

02.03.2020 08:58 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:00
Mehmetçik için Konya'daki camilerde dualar edildi

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için 'da camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

'nin kentinde başlatılan Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için, tüm camilerde sabah namazı öncesi Fetih suresi okundu, dualar edildi.

Konya kent merkezindeki Kapı Cami'nde de cemaat hep birlikte el açarak Bahar Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Mehmetçik için Konya'daki camilerde dualar edildi
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