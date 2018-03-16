Mehmetçiğe Destek Konvoyu
- Mehmetçiğe destek konvoyu Törenden detay görüntüler Gölbaşı Kaymakam Tülay Baydar Bilgehan'ın konuşması Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ın konuşması Tulumtaş Mahalle Muhtarı Recai Özkan'ın konuşması Dua edilmesi ve kurban kesilmesi Konvoyun tur atması Mehmetçiğe destek konvoyu...
- Mehmetçiğe destek konvoyu
Törenden detay görüntüler
Gölbaşı Kaymakam Tülay Baydar Bilgehan'ın konuşması
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ın konuşması
Tulumtaş Mahalle Muhtarı Recai Özkan'ın konuşması
Dua edilmesi ve kurban kesilmesi
Konvoyun tur atması Mehmetçiğe destek konvoyu
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Tulumtaş Mahallesi sakinleri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için traktörlerle konvoy geçişi yaptı
ANKARA (AA) Tulumtaş Mahallesi sakinleri, cuma namazı sonrasında yaklaşık 100 traktörle Tulumtaş Mahallesi cami önünde toplandı.
Gölbaşı Kaymakam Tülay Baydar Bilgehan, konuşmasında alanda çok güzel bir kalabalık ve çok güzel bir ruhun olduğunu söyledi.
Türk insanının inancı ve ferasetinin her zaman çok yüksek olduğunu ifade eden Bilgehan, "Bu birlik ve beraberlik hiçbir zaman bozulmayacak. Ülkemizin içinde dışında her türlü terör örgütüne karşı verilecek, her türlü mücadelede tüm güvenlik güçlerimizin yanındayız." dedi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay de Mehmetçiğe destek verenlere teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Biz her zaman güvenlik güçlerimizin yanında olan bir milletiz. Çiftçilerimiz güzel bir etkinliğe imza attılar. Hem yurt içinde hem de yurt dışında Türkiye aleyhine çalışan bütün kurumlara ve hainlere karşı bir ve beraber olduğumuzu göstermek için buradayız. Emeği gecen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Tulumtaş Mahalle Muhtarı Recai Özkan ise etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.
Yapılan dualar ve kurban kesiminin ardından çiftçiler, traktörleriyle konvoy oluşturup mahalle içinde tur attı.