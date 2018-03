- Mehmetçiğe destek konvoyu

Törenden detay görüntüler

Gölbaşı Kaymakam Tülay Baydar Bilgehan'ın konuşması

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ın konuşması

Tulumtaş Mahalle Muhtarı Recai Özkan'ın konuşması

Dua edilmesi ve kurban kesilmesi

Konvoyun tur atması Mehmetçiğe destek konvoyu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Tulumtaş Mahallesi sakinleri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için traktörlerle konvoy geçişi yaptı

ANKARA (AA) Tulumtaş Mahallesi sakinleri, cuma namazı sonrasında yaklaşık 100 traktörle Tulumtaş Mahallesi cami önünde toplandı.

Gölbaşı Kaymakam Tülay Baydar Bilgehan, konuşmasında alanda çok güzel bir kalabalık ve çok güzel bir ruhun olduğunu söyledi.

Türk insanının inancı ve ferasetinin her zaman çok yüksek olduğunu ifade eden Bilgehan, "Bu birlik ve beraberlik hiçbir zaman bozulmayacak. Ülkemizin içinde dışında her türlü terör örgütüne karşı verilecek, her türlü mücadelede tüm güvenlik güçlerimizin yanındayız." dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay de Mehmetçiğe destek verenlere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Biz her zaman güvenlik güçlerimizin yanında olan bir milletiz. Çiftçilerimiz güzel bir etkinliğe imza attılar. Hem yurt içinde hem de yurt dışında Türkiye aleyhine çalışan bütün kurumlara ve hainlere karşı bir ve beraber olduğumuzu göstermek için buradayız. Emeği gecen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tulumtaş Mahalle Muhtarı Recai Özkan ise etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Yapılan dualar ve kurban kesiminin ardından çiftçiler, traktörleriyle konvoy oluşturup mahalle içinde tur attı.