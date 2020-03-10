Mehmetçiğe 'ay yıldızlı' destek
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Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mehmet Melih Oktay, Fikret Şeneş, Yıldırım, Güncel

Mehmetçiğe 'ay yıldızlı' destek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde dezavantajlı grupları topluma kazandırmayı hedefleyen Engelsiz Yaşam Okulu'nda eğitim gören 'Engelsiz Mutfak' öğrencilerini ziyaret etti.

10.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:19
Mehmetçiğe 'ay yıldızlı' destek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde dezavantajlı grupları topluma kazandırmayı hedefleyen Engelsiz Yaşam Okulu'nda eğitim gören 'Engelsiz Mutfak' öğrencilerini ziyaret etti.


Keyifli anların yaşandığı ziyarette, 'Engelsiz Mutfak' öğrencileriyle birlikte kolları sıvayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, usta önlüğünü giyerek üzerinde Mehmetçik figürü bulunan ay-yıldızlı pasta hazırladı. Engelsiz Mutfak öğrencilerinin meraklı bakışları arasında pasta yapmada hünerlerini sergileyen Başkan Yılmaz, öğrencilerden tam not aldı. Daha sonra Engelsiz Yaşam Okulu'ndaki sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle bir araya gelen Başkan Yılmaz, Müzik Akademisi kursiyerlerinin seslendirdiği Fikret Şeneş'in unutulmaz eseri 'Memleketim' şarkısına eşlik etti.


Kahraman Türk ordusuna ve askerlerimize destek olmak adına engel tanımayan öğrencilerle birlikte bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Ülke olarak art arda yaşadığımız elim olaylar nedeniyle Engelsiz Yaşam Okulumuzda 'Engelsiz Mutfak' öğrencilerimizle bir araya gelerek bir farkındalık çalışması gerçekleştirmek istedik. Bu kapsamda kursiyerlerimizle birlikte askerlerimiz için bir yaş pasta hazırladık. Bununla beraber öğrencilerimizle kahramanlarımız için hem şarkılar söyledik hem de bu şekilde 7'den 70'e bütün Türkiye'nin destek olduğu gibi engel tanımayan kardeşlerimizin desteği ve duasını da kahraman ordumuza ilettik. Öte yandan 'Engelsiz Mutfak' öğrencilerimizle yaptığımız bu yaş pastayı Yıldırım Jandarma Karakolumuzda görev yapan Mehmetçiklerimize ikram edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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