Mehmet Tümay kimdir! Prof.Dr. Mehmet Tümay hayatı ve biyografisi!
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Mehmet Tümay kimdir! Prof.Dr. Mehmet Tümay hayatı ve biyografisi!

16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Mehmet Tümay kimdir? Mehmet Tümay nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.

Mehmet Tümay kimdir! Prof.Dr. Mehmet Tümay hayatı ve biyografisi!
14.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:25

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Prof.Dr. Mehmet Tümay, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Mehmet Tümay kimdir! Mehmet Tümay hayatı ve biyografisi!

MEHMET TÜMAY KİMDİR?

Akademik Görevler

2006

PROFESÖR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)

Öğrenim Bilgisi

2001-2006

University of Strathclyde

Mühendislik Fakültesi

Tez adı: The Performance of Power System Protection under Transient Operating Condition

1988-1991

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK, ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

Tez adı: Switching Transients in Power Systems

1982-1988

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR.

GÖREVLER

TÜBİTAK'ta Yürütülen Görevler

1. Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Grubu GYK Üyeliği (Halen Devam Ediyor)

2. Çağrılı Projeler Danışma Kurulu Üyeliği (Halen Devam Ediyor)

TEİAŞ'ta Yürütülen Görevler

1. Kurum Danışmanlığı (Halen Devam Ediyor)

İdari Görevler

1. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı (1997-1998)

2. Gaziantep Üniversitesi Elektrik Makineleri Ana Bilim Dalı Başkanlığı (1996-2000)

3. Gaziantep Üniversitesi Elektrik Tesisleri Ana Bilim Dalı Başkanlığı (2000-2002)

4. Çukurova Üniversitesi Endüstriyel ve Tıbbı Elektronik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

5. Çukurova Üniversitesi Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı Başkanlğı

6. Çukurova Üniversitesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Doçent temsilcisi) (2003-2004)

7. Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı (2004-Halen devam ediyor)

8. Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Müh. Kontrol ve Kumanda sistemleri A.B.D.Başkanı (2004- 2010)

9. Çukurova Üniversitesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Bölüm başkanı)

10. Çukurova Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Üyeliği

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