Son dakika haberi: Mehmet Topuz'u dolandırdığı öne sürülen şahıs ifade verdi

Son dakika spor haberine göre Fenerbahçeli eski futbolcu Mehmet Topuz'un 2 milyon 350 bin lira dolandırdıktan sonra kayıplara karıştığı öne sürülen Rıdvan A., ifade vermek üzere bu akşam saatlerinde avukatı ile Tuzla Polis Merkezi'ne gelerek, ifade verdi.

Fenerbahçeli eski futbolcu Mehmet Topuz'un 2 milyon 350 bin lira dolandırdıktan sonra kayıplara karıştığı öne sürülen Rıdvan A., ifade vermek üzere bu akşam saatlerinde avukatı ile Tuzla Polis Merkezi'ne gelerek, ifade verdi.

Mehmet Topuz'un İstanbul'da bulunan evini satması için aldığı vekalet ile evi sattığı ve satış karşılığı alınan 2 milyon 350 bin lirayı aldıktan sonra kayıplara karıştığı öne sürülen Rıdvan A., bu akşam Tuzla Polis Merkezi'ne geldi. Avukatı ile birlikte karakola gelen Rıdvan A., ifade vermek üzere içeriye girdi. Mehmet Topuz'un İstanbul'da bulunan evinin satışı için yetki vekalet verdiği arkadaşı Rıdvan A. tarafından dolandırıldığı iddia edilmiş, evin satışına karşılık 2 milyon 350 bin TL alan Rıdvan A.'nın, parayı aldıktan sonra kayıplara karıştığı öne sürülmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı