Mehmet Topal toprağa verildi
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Mehmet Topal toprağa verildi

10.03.2021 09:02 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:06
Mehmet Topal toprağa verildi

Mersin'de hayatını kaybeden Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Tarsus Şube Başkanı Mehmet Topal toprağa verildi.

Mersin'de hayatını kaybeden Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Tarsus Şube Başkanı Mehmet Topal toprağa verildi.

Bir süredir Mersin Şehir Hastanesinde tedavi görmekte olan Topal, yoğun bakımdaki tedavisi sırasında hayatını kaybetti.

Topal'ın cenazesi, Tarsus Şehir mezarlığından düzenlenen törenin ardından Büyük Kösebalcı Mahallesinde toprağa verildi.

Cenaze törenine Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği üyeleri ve kent protokolü katıldı. - MERSİN

Mehmet Topal toprağa verildi
Mehmet Topal toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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