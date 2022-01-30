Mehmet Tevfik Göksu kimdir? Mehmet Tevfik Göksu aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi partili? Mehmet Tevfik Göksu hayatı ve biyografisi!

Tevfik Göksu kimdir? Esenler Belediye Başkanlığının yanı sıra, İBB Meclisi'nde AK Parti Grup Başkan Vekili olarak görevine devam eden Mehmet Tevfik Göksu, son dönemde vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Siyaset programlarındaki yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündem konusu oldu. Doktorasını Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yapan Mehmet Tevfik Göksu, son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Mehmet Tevfik Göksu kimdir? Mehmet Tevfik Göksu aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi partili? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET TEVFİK GÖKSU KİMDİR?

1966 Gölbaşı Adıyaman doğumlu olan M. Tevfik Göksu, ilköğrenimini Gölbaşı'nda, ortaöğrenimini 1980-1985 yılları arasında İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. 1991-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Akademik çalışmalarını sosyoloji alanında yoğunlaştıran M. Tevfik Göksu, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde başladığı doktora çalışmalarını Siyaset Sosyolojisi üzerine devam ettirdi.

MEHMET TEVFİK GÖKSU'NUN SİYASİ KARİYERİ

Her zaman aktif siyasetin içerisinde bulunan M. Tevfik Göksu, Refah ve Fazilet Partilerinde İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Siyasi çalışmalarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temasını sürekli devam ettiren Göksu, Milli Gençlik Vakfı İstanbul İl Kuruculuğu ve Marmara Bölge Başkanlığı yaptı.

1992'den 2000 yılına kadar Bağcılar belediye başkan danışmanlığı görevinde bulundu. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi Esenler belediye başkan adayı gösterildi ve yüzde 48 oy oranıyla Esenler belediye başkanı seçildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den tekrar belediye başkan adayı gösterilen Göksu, yüzde 62,7 oy oranıyla tekrar Esenler belediye başkanı olarak seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise yüzde 65,48 oy oranıyla üçüncü kez başkan seçildi. Günümüzde, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilidir.

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