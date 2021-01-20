Mehmet Sinan Tara kimdir, kaç yaşında? Sinan Tara ne iş yapıyor? ENKA Holding Fahri Başkanı Mehmet Sinan Tara biyografisi

Mehmet Sinan Tara kimdir, kaç yaşında? Sinan Tara ne iş yapıyor?Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin 2019 gelir vergisi rekortmenleri son dakika olarak açıklandı. Listede 2. sırada yer alan Mehmet Sinan Tara'nın hayatı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Mehmet Sinan Tara kimdir, kaç yaşında? Mehmet Sinan Tara ne iş yapıyor? ENKA Holding Fahri Başkanı Mehmet Sinan Tara biyografisi

MEHMET SİNAN TARA KİMDİR?

İş adamı Şarık Tara'nın oğludur ve Enka Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanıdır.Sinan Tara, 1958 yılında İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Mehmet Sinan Tara'dır. Annesi Lale Tara, babası Enka Holding kurucularından Şarık Tara'dır. Leyla Tara Suyabatmaz ve Zeynep Tara Keyman adlarında iki kız kardeşi vardır. Sinan Tara, Alman Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini İsviçre'de inşaat mühendisliği üzerine yaptı 1980 yılında mezun oldu. Ardından ABD'de Kaliforniya eyaletinde San Fransisko Stanford Üniversitesi'nde işletme dalında yüksek lisans eğitimi 1983 yılında bitirdi.1980 yılında Enka Şirketler Grubu'na katılarak Enka Arabistan şantiyesinde saha mühendisi olarak işe başladı. Enka'da saha mühendisi, finansman, enerji yatırımı, inşaat projeleri, proje finansmanı ve diğer yatırım alanlarında kendisine bağlı birim ve projelerde aktif olarak çalıştı ve 1984 yılından itibaren Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Üyeliği, Murahhas Üyeliği görevlerinde bulundu. 1994 yılından itibaren de Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

ŞARIK TARA KİMDİR?

Sosyal faaliyetler ve sorumluluk projeleri alanında, 1983 yılında kurulan Enka Vakfı ve Sadi Gülçelik Spor Sitesi, Enka Vakfı çatısı altında kurulan Enka Spor Klubü ile 1996 yılında faaliyete geçen Enka Okulları İstinye, 1999 yılında açılan Enka Okulları Adapazarı ve 2008 yılında açılan Özel Enka Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Gebze Okulu'nun, ayrıca Enka Kültür Sanat Birimi'nin yürütülmesinde ve organizasyonlarında aktif görevlerde bulunmaktadır. Bunların yanısıra Sinan Tara, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Üyesi ve Türkiye Müteahhitler Birliği Üyesidir.1986 yılında babası Şarık Tara işleri ona devretti. 1994 yılında da şirketin yönetim kurulu başkanı oldu.Sinan Tara, 2013 yılında Forbes'e göre 1,4 milyar dolarlık şahsi serveti ile Türkiye'nin 19. zengini oldu.İngilizce ve Almanca bilen Sinan Tara, evlidir. Agah Mehmet Tara adında bir oğlu vardır. Ayrıca 2 çocuğu daha vardır.

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