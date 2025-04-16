Mehmet Sevigen kimdir? Mehmet Sevigen kaç yaşında, nereli? Mehmet Sevigen hayatı ve biyografisi!

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MEHMET SEVİGEN KİMDİR?

Mehmet Sevigen Türk siyasetçi. Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinmektedir.Baykal döneminde CHP'nin en etkili isimlerinden biriyken, 2010 yılında parti yönetiminin değişmesi sonrasında partideki etkisi azaldı, 2021 yılı sonunda ihraç edildi.

4 Temmuz 1954 tarihinde Malatya'nın Arapgir ilçesinde doğdu. Mevlüt Bey ve Fatma Hanım'ın oğludur Gençliğinde babasının inşaat ve yapı işlerinde çalıştı. Vefa Lisesi'ni bitirdi. İş adamlığı yaptı. Kelebek gazetesinde fotoroman yarışmasına katıldı, dans yarışmasında birinci oldu.

1976'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete başladı. CHP'nin 12 Eylül Darbesi'nde kapatılmasından sonra, Rahşan Ecevit tarafından 1985'te kurulan Demokratik Sol Parti'ye katıldı ve bu partide İstanbul İl Başkanlığı yaptı. 1991 seçimlerinde yüzde 10,74 oy alan DSP'nin, meclise girebilen 7 milletvekilinden biri oldu.

CHP'nin 1992 yılında yeniden açılması sürecinde DSP'nin CHP'ye katılmasını savundu, fakat isteği kabul edilmeyince 17 Eylül 1992 tarihinde DSP'den ayrılarak CHP'ye katıldı. Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanı olduğu 1992-2010 yılları arasında, 19., 20., 22. ve 23. dönem İstanbul Milletvekilliği ve Tansu Çiller'in Başbakanlığındaki 52. hükûmette (1995-1996) dört ay süreyle Devlet Bakanlığı yaptı.

2007 yılında, İstanbul'daki lüks Beykoz Konakları'ndaki eviyle gündeme geldi. 26-27 Nisan 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP 32. Olağan Kurultayı'nda parti meclisine son sıradan seçildi. Kurultay sonrasında yeniden oluşturulan Merkez Yönetim Kurulunda Genel Sekreter Önder Sav'ın yardımcılığı görevine getirildi. Basına "kara çarşaf açılımı" olarak yansıyan süreçte görev aldı.

24 Ağustos 2008 tarihinde İzmir'de gerçekleştirilen bir açılış töreninde, sunucu Erhan Öner'i darp etti.

2009 yerel seçimleri için aday belirleme sürecinde bazı adaylardan kabul edilemeyecek isteklerde bulunduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Sevigen bu iddiaları reddetti, ancak CHP'den ve kamuoyundan gelen baskılar üzerine 20 Şubat 2009 tarihinde Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa etti. 2010 yılında mecliste tartıştığı Egemen Bağış'a takım elbise hediye etti.