Mehmet Şef'ten Serhat'ın paylaşımına cevap!

'MasterChef Türkiye 2020'nin iki finalisti Barbaros Yoloğlu ve Serhat Doğramacı, son yemeği TV8'de ekranlara gelen canlı yayında yaptı. İki gün devam eden büyük finalde, kazananı sadece iki puanlık fark belirledi. Masterchef'te 2020'nin şampiyonu, 144 puan toplamayı başaran Serhat oldu. Barbaros'un toplam puanı ise 142'de kaldı.

BÜYÜK ÖDÜL ARABA Reyting rekorları kıran MasterChef'te büyük ödül de final gecesi açıklandı. En büyük rakibi Barbaros'u yenmeyi başaran Serhat Doğramacı, şampiyonluk başarısının yanı sıra lüks bir aracın sahibi oldu.

"BİR KUPA İKİ ŞAMPİYON VAR"

Serhat Doğramacı, jüri tarafından kazandığı duyurulduktan sonra yaptığı açıklamada, "Annem dedi ki; 'ortadan ikiye bölemiyorlar mı kupayı?' Bir kupa ama iki şampiyon var. O yüzden bu kupayı Barbaros Yoloğlu'yla kaldıracağım" dedi.

"BASİT BİR ŞEKİLDE BİRİNCİ OLACAĞIM" DEMİŞTİ

MasterChef Serhat'ın şampiyon olduktan sonra elemelerde yaptığı konuşma tekrar sosyal medyada gündem oldu. 'Basit bir şekilde birinci olacağını' söyleyen Serhat, "Rakiplerimi eleyerek, hepsini eleyeceğim. Ben birinci olacağım çünkü" ifadelerini kullanmıştı.

'UKALALIK SANDILAR, 'KIVIRMA' DEDİLER"

Serhat Doğramacı, kupayı kaldırdıktan saatler sonra Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza atarken, yarışmanın ilk gününden beri ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

"Bazen son değil sona giden yolculuktur önemli olan. Herkes kazanabilir, eğer bunun bir üstünü yapmak istiyorsanız bu nasıl kazandığınız ve kimleri geçtiğinizle alakalıdır. 'Basit bir şekilde şampiyon olacağım' dedim, ukalalık sandılar. Açıkladım, 'kıvırma' dediler. Uyguladım, 'oynuyor' dediler. ve şimdi karşınızda bir değil iki tane dürüst, adil, hak yemeyen ve yedirtmeyen. Birbirine karşı bir sürü oyun kaybetmiş ama birinde bile saygısızlık yapmamış düşman yerine dost olmuş, basit bir şekilde şampiyon olmuş insan var. Biri kupalı biri kupasız. Bütün yarışmacı arkadaşlarımıza ve Acun Medya ailesine sonsuz teşekkürler. Her şey bir yana benim için en önemlisi olan iyiliği gördüm içinizde. Çalışanları, yarışmacıları sahiplenmeniz. Size zarar verecek olsa bile gözünüzü kırpmadan düşeni kaldırmanız ve bunlardan kimsenin haberinin olmaması. Bu iyiliklerin niyetinin de temiz olduğunun en büyük göstergesi. Çok zor ama güzel bir yolculuktu, sağlıcakla kalın."

"BİR HATAM OLDUYSA AFFOLA"

MasterChef Serhat, şampiyonluk paylaşımı sonrası yayınladığı ikinci mesaj da ise jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'ya teşekkür etti.

"Kötü tabak çıkardığımızda üzülen, iyi tabak çıkardığımızda sevinen, gözleri dolan ve yeri geldiğinde ayakta alkışlayan siz üç birbirinden farklı ama kalplerinin temizliği bir olan değerli insanlarla 6 ay geçirmek,beraber gülmek, beraber ağlamak ve bunu milyonlar önünde yapmak...Ne macera ama. Hep doğrularımı ve inandıklarımı savundum bu hayatta ve doğal olarak masterchefte. Hiçbir zaman haddimi veya saygı sınırlarını aşmamaya çalıştım. Sizlere karşı da bir hatam olduysa affola, hem değerli şefler hem abiler hemde güzel dostlar oldunuz. Biz bu insanlardan eğitim aldık demenin gururunu yaşarken siz biz bu insanları eğittik demenin gururunu yaşadınız. Her şey için teşekkürler, ne mutlu bizlere!"

"BAŞARILAR DİLERİM ASLANIM"

Şef Mehmet Yalçınkaya, Serhat'ın son paylaşımına, "Yolun açık olsun iyi ki seni tanıdık, başarılar dilerim aslanım. Daha nice başarılar kazanman dileğiyle" yorumunu yazdı.

Kaynak: Hürriyet