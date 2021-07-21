Mehmet Şef Masterchef'ten ayrıldı mı? Masterchef yarışmasından Mehmet şef ayrıldı mı?

İki gündür Masterchef yarışmasının yayınlanması sebebiyle vatandaşlar MAsterchef bitti mi, Mehmet Şef Masterchef'ten ayrıldı mı? Masterchef neden yok? Masterchef yarışmasından Mehmet şef ayrıldı mı? sorularını araştırıyor.

TV8 ekranlarının yayınlanan ve izleyicilerin büyük ilgi gösterdiği yarışma programı Masterchef iki gündür yayınlanmıyor. Bu sebeple izleyenler Msterchef bitti mi? Mehmet Şef Masterchef'ten ayrıldı mı? Masterchef yarışmasından Mehmet şef ayrıldı mı? sorularının yanıtını merak ediyor.

MEHMET ŞEF MASTERCHEF'TEN AYRILDI MI?

Masterchef yarışması TV8 ekranlarında yayınlanmakta. İki gündür yayınlanmayan Masterchef'in bayramdan sonra tekrar başlaması bekleniyor. Jüri üyelerinden Mehmet Şef'in programdan ayrıldığı iddia edildi. Konu ile herhangi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Mehmet Şef'in kendilerini ağırladığı, eşsiz yemekleri ile güzel vakit geçirdikleri belirtti.