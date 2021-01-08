Mehmet Şahin kimdir? (Siyasetçi) Mehmet Şahin kaç yaşında, nereli? Mehmet Şahin hayatı ve biyografisi
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Mehmet Şahin kimdir? (Siyasetçi) Mehmet Şahin kaç yaşında, nereli? Mehmet Şahin hayatı ve biyografisi

08.01.2021 23:49 | Son Güncelleme: 08.01.2021 23:53
Mehmet Şahin kimdir? (Siyasetçi) Mehmet Şahin kaç yaşında, nereli? Mehmet Şahin hayatı ve biyografisi

Mehmet Şahin'in kim olduğu merak ediliyor. Bazı açık oturum programlarına katılan Mehmet Şahin'in mesleği, nereli olduğu, kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Peki, Mehmet Şahin kimdir? (Siyasetçi) Mehmet Şahin kaç yaşında, nereli? Mehmet Şahin hayatı ve biyografisi

Siyasetçi Mehmet Şahin hakkında tüm detaylar haberimizde...

MEHMET ŞAHİN KİMDİR?

Mehmet Şahin 1956 yılında Malatya - Hekimhan'da doğdu. Türk siyasetçi olan Mehmet Şahin Kayseri- Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur.

Mehmet Şahin Kırgızistan Uluslararası Atatürk Alato Üniversitesi Genel Sekreterliği, Öğretim Üyeliği ve Rektör Yardımcılığı, Hollanda Rotterdam İslam Üniversitesi Türk – İslam Sanatları Öğretim Üyeliği, Eğitim Bilimleri Genel Pedagoji Doçentliği, Malatya İl Dernekler Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Dış İlişkiler Müdürlüğü, TBMM XXIII. Dönem Malatya Milletvekilliği, Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Üyeliği, Asya Parlamentoları Asamblesi Üyeliği, Türkiye - Ürdün Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yapmıştır. Evli ve dört çocuk babası.

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