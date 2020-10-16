Mehmet Pişkin kimdir? Mehmet Pişkin neden öldü, ölüm tarihi nedir?
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Mehmet Pişkin kimdir? Mehmet Pişkin neden öldü, ölüm tarihi nedir?

16.10.2020 12:10 | Son Güncelleme: 16.10.2020 12:15
Mehmet Pişkin kimdir? Mehmet Pişkin neden öldü, ölüm tarihi nedir?

Mehmet Pişkin, 2014 yılında intihar ederek yaşamını sonlandırmıştı. Sosyal medyda paylaştığı intihar mektubu niteliğindeki videosuyla gündem olmuştu. Peki, Mehmet Pişkin kaç yaşındaydı, ne zaman öldü?

Mehmet Pişkin neden vefat etti? İntihar videosuyla 16 Ekim 2014 tarihinde yaşamını sonlandıran 35 yaşındaki Mehmet Pişkin hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Pişkin nereli? Mehmet Pişkin vasiyeti nedir? İşte, ayrıntılar...

MEHMET PİŞKİN KİMDİR?

Pişkin, ODTÜ makina mezunuydu ve yazılım şirketinde görev alıyordu. 35 yaşındaki Mehmet Pişkin 16 Ekim 2014 tarihinde, Facebook üzerinden intihar videosu yayınlayarak hayatını sonlandırdı. 14 dakikalık video sonrası uzun süre gündeme oturdu.

Çevresinde oldukça neşeli, entelektüel, hareketli ve girişimci bi olarak tanınan Mehmet Pişkin, vasiyet olarak da bedeninin bağışlanmasını, kadavra olmayı istediğini belirtmişti.

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