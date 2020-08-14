Mehmet Özdilek: "Çok yoğun bir maç trafiği olacak"
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Mehmet Özdilek: "Çok yoğun bir maç trafiği olacak"

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

14.08.2020 20:40 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:45

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Mehmet Özdilek, yeni sezon çalışmalarına bir hafta önce başladıklarını hatırlattı.

Birçok futbolcuyla transfer görüşmelerinin yapıldığını belirten Özdilek, "Birçok bölgeye oyuncu ihtiyacımız var. Bununla ilgili netleşen Arturo Mina oldu. Onun haricinde Jugurtha Hamroun ve Gabriel Obertan ile nikah tazeledik. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun birçok futbolcu ile ilgilendiğini biliyorum." diye konuştu.

Özdilek, yeni sezon için yoğun bir çalışma dönemi yaşadıklarını kaydederek, "Çok kısa bir zaman sonra lig başlayacak. Gelecek oyuncuları bir an önce içeri katmak çok önemli. Bütün takımların hedefi var. Bu sene lig diğer senelerden farklı olacak ve ilk defa 21 takım mücadele edecek. 40 haftanın yanı sıra Türkiye Kupası var." ifadelerini kullandı.

Bütün takımların bu yoğunluktan etkileneceğini dile getiren Özdilek, şöyle konuştu:

"Bütün takımlar için çok yoğun bir maç trafiği olacak. Takım organizasyonunu doğru yapmamız gerekiyor çünkü yeni çıkan takımların zaman zaman zafiyetleri oluyor, biz bunu yaşamak istemiyoruz. Yapacağımız transferlerin ivedilikle takımın içine dahil olması çok önemli. Çok fazla zamanımız yok. Eksiklerimiz var, bunların bir an önce giderilmesi geleceğimiz adına çok kıymetli."

Özdilek, futbolcu transferlerinde maliyetlerin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Oyuncuları buraya getirmek ekonomik anlamda kolay bir şey değil. Lige baktığımız zaman bütün takımlar birbirlerinden oyuncu alıyor. Bizim de oyuncu havuzumuz var ve bu havuzun içinde bizi tercih etmesi çok önemli. Ekonomik anlamda fedakarlık yapmak gerekiyor çünkü kulübün de buna yönelik ekonomik planlaması var." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli kaleci İbrahim Sehic ve Ömer Şişmanoğlu'nun takımdan ayrılmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdilek, şunları kaydetti:

"Sehic'in ayrılması bizim adımıza kayıp gibi görünüyor. Kalması için çok fedakarlık yaptık ama sonucunda bir tercih yaptı ve ona saygı duymak gerekiyor. Kendisine çok teşekkür ederim. Ömer, uzun zamandır futbol oynamayan birisiydi ve kalmasını ben ona söyledim ama futbolcuların zaman zaman tercihleri olabiliyor. Takımla bütünleşen bir kimyası vardı."

Mehmet Özdilek: 'Çok yoğun bir maç trafiği olacak'

Kaynak: AA

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