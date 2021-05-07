Mehmet Onur Şahin Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında Kayseri 1.'si oldu
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Mehmet Onur Şahin Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında Kayseri 1.'si oldu

Mehmet Onur Şahin Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında Kayseri 1.'si oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda Mehmet Onur Şahin Kayseri 1.'si ve Türkiye 4.'sü oldu.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda Mehmet Onur Şahin Kayseri 1.'si ve Türkiye 4.'sü oldu.

4 Nisan 2021 tarihinde ÖSYM tarafından 81 ilde ve 95 sınav merkezinde yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 451 bin 272 adayın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sınavda Kayseri Osman Ulubaş Fen Lisesi öğrencisi Mehmet Onur Şahin Kayseri 1.'si ve Türkiye 4.'sü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, Türkiye 4.'sü olan Şahin'i tebrik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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